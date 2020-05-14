Украину будет заливать дождями: области, где будет плохая погода

В четверг, 14 мая, на большинстве территории Украины будет пасмурно и прогнозируют дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождь будет падать по всей территории Украины, кроме Луганска, Донецка, Запорожья, Николаева, Херсона и Крыма.

Температура воздуха:

на западе – 12-23 градусов;

на востоке – 13-22 градусов;

на юге и Крыму- 18-23 градуса;

на севере – 12-15 градусов;

в центре Украины и в Киеве – 13-15.

Также прогноз на период до 14 мая впечатляет контрастностью – от 25 градусов тепла до снегопада.

Кроме того, в Украине, как и в других странах Европы, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.

Подробнее о погоде на неделю читайте в материале “источника”: Температурные качели с грозами: какой будет погода до конца недели.