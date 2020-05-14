Украину будет заливать дождями: области, где будет плохая погода

В четверг, 14 мая, на большинстве территории Украины будет пасмурно и прогнозируют дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дождь будет падать по всей территории Украины, кроме Луганска, Донецка, Запорожья, Николаева, Херсона и Крыма.
Температура воздуха:
- на западе – 12-23 градусов;
- на востоке – 13-22 градусов;
- на юге и Крыму- 18-23 градуса;
- на севере – 12-15 градусов;
- в центре Украины и в Киеве – 13-15.
Также прогноз на период до 14 мая впечатляет контрастностью – от 25 градусов тепла до снегопада.
Кроме того, в Украине, как и в других странах Европы, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание.
Подробнее о погоде на неделю читайте в материале “источника”: Температурные качели с грозами: какой будет погода до конца недели.