Не выходя из дома, археологи обнаружили поселения времен Древнего Рима: фото

Во время карантина группа добровольцев активно изучает аэрофотоснимки земель между Кронуллом и Дэвоном в Великобритании. По ходу исследования они смогли найти десятки ранее неизвестных дорог и поселений, которые связывали римские крепости.

Как пишут западные СМИ, объекты начнут изучать на месте сразу после того, как отменят карантин.

Ученые смогли найти 30 ранее неизвестных поселений, которые, предположительно, были построены в период между 300 г. до н. э. и 300 г. н. э.

Куратор группы исследователей называет результаты поразительными. Дело в том, что такие находки ранее совершались в полевых условиях, так как раскопки проводились на местах.

По его словам, он даже не мог подумать, что волонтерской группе будет интересно продолжать работать во время карантина. При этом они смогли найти более 20 неизвестных ранее зданий, остатки сотен средневековых ферм, полевых систем и каменоломен.

Напомним, что в провинции Сиемреап на северо-западе Камбоджи в знаменитом храмовом комплексе Ангкор археологи обнаружили крупную древнюю статую черепахи.