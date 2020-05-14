Украинцы нужны, но не в своей стране: сеть взорвал крик души о заробитчанах

Другие страны оплачивают чартеры, чтобы украинцы летели на заработки спасать их экономику, а Украина тем временем не создает никаких условий для остановки эмиграции.

Об этом сообщает политолог и правозащитник Эдуард Шевченко на своей Facebook-странице.

По его словам, недавно с аэропорта “Борисполь” вылетели на самолете около ста человек в Британию. Они отправились туда собирать урожай и заработать деньги. Ранее также улетели украинцы в Финляндию на сбор ягод.

“Вы представляете сколько платят финны и англичане чтобы при закрытом небе, закрытых аэропортах, карантине и риске пандемии наши люди прилетели спасать их экономику?!”, – написал Шевченко.

Он также отметил, что при этом в украинских магазинах на прилавках иностранные овощи. Фермеры выходят на забастовки, чтобы разрешили продавать свой урожай.

Такие решения властей эксперт назвал недальновидными, указав на неправильную стратегию руководства Украины.

“Нельзя запретить людям искать лучшей судьбы, но за них нужно бороться и стимулировать оставаться дома, создавая условия для заработка!”, – подчеркнул политолог.

Как сообщал “источник”, в Европе уже готовятся открывать границы для путешествий и приема туристов и гастарбайтеров. Вероятно, после карантина в связи с пандемией коронавируса Украину ждет новая волна трудовой эмиграции.