Не ждали помощи сверху: впечатляющая история расцвета “заброшенного” села в Украине, фото

Жители небольшого села Морочное в Ровенской области организовались, чтобы облагородить местный пруд и запустить в него рыбу.

Как сообщает “источник”, об этом “Радио Трек” рассказал священник Павел Дубинец.

По данным журналистов, берега пруда тут заросли еще с 80-х годов, тут появилось множество камышей и кучи мусора. Это все надоело местным жителям и буквально за одну весну они привели водоем в надлежащий вид.

Как говорят местные жители, руководство села не выделяло на очистку никаких средств. После этого люди начали сбор средств между собой, чтобы запустить в пруд рыбу.

Также жители смогли договориться с аграрной компанией, экскаваторы которой работают на полях в селе. Они предоставили технику для очистки пруда.

Стройматериалы жители села нашли на остатках старой колхозной фермы. Оттуда вывезли 11 тракторных прицепов и вымостили путь. Позже люди закупили шлак и выровняли дорогу при помощи бульдозера. Также со временем тут создали пляж.

Всего было закуплено 200 килограммов мальков.

Отмечается, что все люди работали на волонтерских началах, так как делали это для себя.

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