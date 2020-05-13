Трижды приходил к врачам: под Львовом парень умер страшной смертью от аппендицита

Под Львовом разгорелся громкий скандал из-за смерти 23-летнего Ростислава Комнатного, которого врачи вовремя не обследовали и не обнаружили аппендицит.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Факты”.

Так, по словам родственников умершего, накануне парень жаловался на острую боль в животе в течение пяти дней. Самое интересное, что в больницу парень обратился сразу,. Без промедления.

Во время предварительного осмотра, врачи заявили, что он “просто переел” и не сделали даже самого необходимого – анализ крови, который бы показал воспалительный процесс в организме.

“Ростиславу только велели принимать обезболивающее. При этом причину его состояния никто не искал. Он пил таблетки, которые ему прописали, но ничего не помогало – становилось только хуже”, – рассказал брат умершего, Любомир.

“Зачем вы ехали среди ночи? Подождали бы до утра”

Ростиславу стало плохо в ночь на 22 апреля. У него начало болеть в правой нижней части живота. Боль была настолько сильной, что родственники той же ночью сами отвезли парня в районную больницу.

“Когда мы привезли его в приемное отделение, там спросили: “Зачем вы ехали среди ночи? Подождали бы до утра”. Мы объяснили, что боимся, как бы это ни было воспалени аппендикса. Симптомы очень похожи. К брату подошел дежурный врач, посмотрел на его живот, один раз слегка до него дотронулся и сказал: «Нет. У него затвердевший живот. Он просто переел”, – рассказал родственник парня.

Боялись коронавируса?

По словам родственников, то, что сделал врач, никак нельзя было назвать пальпацией и полноценным осмотром.

“Он даже ничего там не прощупывал. Складывалось впечатление, что он не хотел к брату лишний раз прикасаться. Возможно, они там все сейчас боятся коронавируса и стараются ни к кому не приближаться, не знаю. Но на этом той ночью все и закончилось. Ростиславу только укололи обезболивающее и сказали сдать анализ мочи, что он и сделал. А вот про анализ крови вообще никто ничего не говорил”, – продолжает брат парня.

Подписал бумагу

После того, как пациенту объяснили, что это просто «вздутие от переедания», ему дали подписать бумагу о том, что он отказывается от госпитализации.

“Это просто газы. Что вам тут с этим делать?” – сказали. Ростислав подписал, и мы уехали. Позже нам сообщили, что анализ мочи нормальный. Значит, дескать, точно он «просто переел”. Сказали, что, когда Ростислав сходит в туалет, ему станет легче. Но с этим как раз не получалась, у брата начались проблемы со стулом. Он пил много воды, как ему советовали врачи. Принимал обезболивающее, потому что боль в правой нижней части живота не проходила”, – продолжает рассказ родственник.

После этого два дня он пролежал на обезболивающих, но лучше так и не стало. И в пятницу, 24 апреля, парень снова пошел в больницу и потребовал, чтобы его нормально обследовали. Там сказали, что можно пройти УЗИ и рентген.

“Брат так и сделал. Превозмогая боль, ходил по кабинетам, стоял в очередях. Потом с этими результатами попал к хирургу — уже к другому, к женщине. И опять, как рассказывал Ростислав, все то же самое: никакой пальпации, никакого осмотра. Она сказала, что УЗИ и рентген “ничего такого не показали” и что это “обычная загазованность, которая пройдет”. Брат объяснял, что не может сходить в туалет. На что ему посоветовали сделать клизму (хотя при аппендиците этого как раз делать нельзя). В результате Ростислав опять вернулся домой ни с чем”, – продолжает он.

И только в пятницу парень все-таки смог один раз сходить в туалет.

“Потом подействовало обезболивающее и ему вроде бы стало немного легче. Но ненадолго — в субботу все симптомы вернулись. Он опять пил те таблетки, но они толком ничего не давали. Он уже ничего не ел. Только старался пить много воды, как ему говорили. А в воскресенье ему стало совсем плохо. На коже появились темные пятна. Сначала на ногах, а потом по всему телу. Мы поняли, что его срочно нужно везти в больницу. Ростислав с большим трудом смог дойти до машины…” – делится подробностями он.

Ростислав умер. Говорю это и сам до сих пор не могу поверить

В этот раз, по словам Любомира, в приемном отделении больницы был уже другой дежурный врач. Осмотрев Ростислава, он тут же распорядился готовить операционный стол.

“Операцию начали через два часа, – говорит Любомир. – Все это время, как мы поняли, они ждали приезда заведующего отделением. Нам сразу сказали, что состояние Ростислава критическое и шансов выжить у него не больше десяти процентов… Тогда уже стало понятно, что это таки аппендицит. А появившиеся на теле пятна означали, что уже начался перитонит (воспаление брюшины). Я так понимаю, что, когда его положили на операционный стол, там уже пошли необратимые процессы… Ростислав умер. Говорю это и сам до сих пор не могу поверить”.

Ведет себя как хамелеон

Сначала, когда скандал начал разгораться, в больнице отнекивались от причастности медиков к смерти молодого человека. По словам замдиректора по медчасти Анатолия Матковского, диагностировать аппендицит очень тяжело, потому, что “это иногда очень непредсказуемая болезнь, которая ведет себя как хамелеон”.

Сначала, когда скандал начал разгораться, в больнице отнекивались от причастности медиков к смерти молодого человека. По словам замдиректора по медчасти Анатолия Матковского, диагностировать аппендицит очень тяжело, потому, что “это иногда очень непредсказуемая болезнь, которая ведет себя как хамелеон”.

Позже в комментарии ТСН начмед уже не стал отрицать, что медработниками могла быть допущена ошибка.

“Но я не могу всех медработников обвинить в нарушении инструкции. Сейчас есть ситуация – коронавирус, карантин, врачи загружены. Одно на другое… И где-то может быть не обратили внимание… Мне сложно сказать…” – сказал он.

Если вина врачей будет доказана, им, в соответствии со статьей 140 Уголовного кодекса Украины, будет грозить до двух лет лишения свободы.



