“Решает” судьбу лета: какой праздник 14 мая и что нельзя делать

В четверг, 14 мая, православная церковь вспоминает пророка Еремея, одного из четырех великих ветхозаветных пророков.
В народном календаре дата получила названия: Еремей Запашник, запрягальник, яремник, засеватель, посевы, третья встреча весны, пролетье.
По приметам на 14 мая судили об уборке хлеба, а также о том, каким будет лето.
Традиции и запреты 14 мая
В старину крестьяне в этот день утром ходили в церковь, служили молебен святому Еремею, а потом уже отправлялись сеять. Выходя в поле, засевальщики кланялись и молились на три стороны (кроме северной), на каждую сторону бросали по горсти жита, а потом уже засевали. Мужчины сеяли рожь, а женщины – овес, яровые и горох.
Приблизительно в это время плотва мечет икру. Сроки посева определяли и в зависимости от поведения рыбы. Если во время нереста плотва только на четыре дня остается вместе, а потом расходится, то сеять нужно раньше. Если же рыба в период нереста остается вместе на неделю и больше, то сев лучше проводить позднее.
Приметы на 14 мая
- Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясное.
- На Ерему погоже – уборка хлеба пригожа.
- Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.
- С вечера роса пала – к ясному дню.
- Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.
- Сон с 13 на 14 мая скоро исполнится, только рассказывать о нем никому нельзя.
- Сновидение, увиденное днем 14 мая, сбудется тогда, когда вы совсем про него забудете.
Напомним, что масштабных мероприятий в честь празднования дня Киева в 2020 году не будет, однако в столице размышляют над тем, как отпраздновать день города по-другому.