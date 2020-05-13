“Решает” судьбу лета: какой праздник 14 мая и что нельзя делать

В четверг, 14 мая, православная церковь вспоминает пророка Еремея, одного из четырех великих ветхозаветных пророков.

В народном календаре дата получила названия: Еремей Запашник, запрягальник, яремник, засеватель, посевы, третья встреча весны, пролетье.

По приметам на 14 мая судили об уборке хлеба, а также о том, каким будет лето.

Традиции и запреты 14 мая



В старину крестьяне в этот день утром ходили в церковь, служили молебен святому Еремею, а потом уже отправлялись сеять. Выходя в поле, засевальщики кланялись и молились на три стороны (кроме северной), на каждую сторону бросали по горсти жита, а потом уже засевали. Мужчины сеяли рожь, а женщины – овес, яровые и горох.

Приблизительно в это время плотва мечет икру. Сроки посева определяли и в зависимости от поведения рыбы. Если во время нереста плотва только на четыре дня остается вместе, а потом расходится, то сеять нужно раньше. Если же рыба в период нереста остается вместе на неделю и больше, то сев лучше проводить позднее.

Приметы на 14 мая



Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясное.

На Ерему погоже – уборка хлеба пригожа.

Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.

С вечера роса пала – к ясному дню.

Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.

Сон с 13 на 14 мая скоро исполнится, только рассказывать о нем никому нельзя.

Сновидение, увиденное днем 14 мая, сбудется тогда, когда вы совсем про него забудете.

Напомним, что масштабных мероприятий в честь празднования дня Киева в 2020 году не будет, однако в столице размышляют над тем, как отпраздновать день города по-другому.