Россия вышла на 2 место в мире по коронавирусу: свежие данные по странам из топ-5

13 мая Россия стала второй страной в мире по числу зараженных смертельным коронавирусом. Впереди РФ в данном рейтинге только США.

Как сообщили в правительстве РФ, в последние дни в стране замедлился рост числа зараженных. В связи с этим в ВОЗ уже заявили, что ситуация в стране стабилизировалась.

По состоянию на 13 мая в РФ зафиксировали 242 тысячи зараженных, в то время как у лидера рейтинга США – 1,34 миллиона зараженных. Также в первую пятерку попали Британия, Испания и Италия.

При пересмотре данных в первых пяти странах в пересчете на 100 тысяч населения можно увидеть, что Испания и Италия уже вышли на так называемое “плато”. В этих государствах распространение инфекции замедлилось. При этом РФ до так называемого “плато” еще не дошла, так как в стране количество зараженных продолжает расти.

Отмечается, что число новых случаев в России уже 11 дней кряду превышает 10 тысяч в день, но при этом распространение инфекции больше не ускоряется.

Напомним, что в Украине одного из производителей тестов на коронавирус заподозрили в том, что продукт не соответствует заявленным характеристикам.