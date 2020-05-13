“Это просто простуда”: легендарный итальянский футболист сделал скандальное заявление о коронавирусе

Бывший голкипер туринского “Ювентуса” и сборной Италии по футболу Стефано Таккони сделал скандальное заявление о коронавирусе.

Слова легендарного игрока приводит Radio Sportiva.

“По моему мнению, этот коронавирус – просто простуда. Когда я слышу, что от COVID-19 умерли сотни тысяч людей, я прошу называть мне реальное число смертей именно от этой болезни. Поэтому я поддерживаю возобновление футбольного сезона со зрителями на трибунах“, – сказал бывший футболист.

Всего в составе “Ювентуса” Таккони сыграл 377 матчей. Он является одним из шести футболистов в истории, выигравших Кубок чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Ранее “источник” сообщал, что пораженная коронавирусом Италия приняла решение по футбольному чемпионату.