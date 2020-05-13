Работа на износ и куча нарушений: украинский врач рассказал, как его лечат от коронавируса

Врач из Харькова, заразившийся коронавирусом, рассказал обо всех “прелестях” лечения от COVID-19.

Его слова цитирует Telegram-канал ВЕХА.

“Воды горячей нет (а как людям с пневмонией банально руки помыть?), еду разогреть негде. Кровати жуткие. Лечение если бесплатно, то то, что у них есть, но оно вряд ли поможет”, – рассказал медик.

По его словам, медикаменты, которые выписывают на бесплатной основе, обладают сомнительным действием со стороны эффективности.

“Антибиотик – Цефтриаксон, противовирусные и амброксол. Все, больше бесплатного ничего нет. Дают разные противовирусные, одни безвредные (арбивир) но помогает ли – никто не знает, другие жутко токсичные и делают хуже (Плаквенил), так же дают Алувия, но эффективность так же не доказана, но побочки меньше”, – продолжает врач.

72 часа

По его словам, симптомы коронавируса проявились в полной мере за три дня.

“Первый вечер головная боль и температура, но не выше 37.5, кишечное расстройство. Второй день все так же, только уже до 38 доходило, и был жуткий озноб, как будто все 41. На третий день температура уже под 39. У меня жена учиться еще на врача, выслушала справа хрипы и жесткое дыхание, да и на третий день появилась тяжесть при дыхании”, – поделился доктор.

После этого они вызвали врачей скорой помощи. На следующий день ему провели ПЦР-тест, который подтвердил наличие вируса в организме и рентген показал правостороннюю пневмонию.

Когда толку ноль

Также он отметил, что лечение напрямую зависит от тяжести состояния.

“Мне давали сначала местное лечение, но толку ноль, температура и одышка держалась. Лечащая врач спросила прямо, деньги есть лечиться и сделать томографию. На томографии виден процесс полностью и уже с двух сторон. Конечно, жить захочешь, будут и деньги. Мне назначили 3 антибиотика, и другую медикаментозную терапию. В день 1,5 тысячи гривен чисто на лекарства. Понятное дело, о каком-либо возвращении средств от государства и речь не идет”, – добавляет он.

Кадровый дефицит

По его словам в больнице, где он находится, наблюдается большой кадровый дефицит, в частности это касается среднего медперсонала.

“Одна медсестра может быть на два отделения. Из-за этого они могут путать назначения, забывать, пропускать что то из назначений. Я лежу тут почти две недели и каждый день хожу сам напоминаю, что мне надо колоть и какие капельницы надо ставить, потому что есть препараты которые нужно четко по времени колоть, но это тут никак не выходит“, – описывает происходящее в отделении он.

При этом, он недоумевает, как проконтролировать правильность лечения пациенту без отсутствия специального образования.

“Но ладно я врач и это контролирую, а что делать старикам и людям, которые далеки от этого?“, – задается вопросом врач.

Работа на износ

Доктор также добавил, что правила асептики и антисептики в отделении нарушаются постоянно.

“Потому что персонал работает на износ и их можно понять, но от этого же зависит состояние пациентов. У них просто не хватает и рук и сил. Я не виню их, потому что они не железные и людей просто обманули. 300% доплаты? Нет. Средства индивидуальной защиты? У них никакие. Костюмы не всегда, как и респиратор, а обычная маска“, – делится своими наблюдениями медик, который пожелал остаться анонимом.

Также он попросил всех не относиться халатно к пандемии.

“Хочу передать привет тем людям, которые безответственно относятся к карантину и считают это бредом. Милости просим в реальные условия 22-й больницы, не забудьте прихватить около 30 тысяч на лечение и помните, что коронавирусная пневмония может развиваться до тяжелого состояния всего за одну неделю“, – предостерег украинцев доктор.

По его словам, в отделении каждый день тут умирают люди от 45 и выше.

“Носите маски, а лучше респираторы. Соблюдайте дистанцию, не забывайте про антисептики. COVID-19 не шутка“, – подытожил свой рассказ работник медицины.

Как сообщал “источник”, в Украине одного из производителей тестов на коронавирус заподозрили в том, что продукт не соответствует заявленным характеристикам.