Нет хлеба – ешь печеньки: сети повеселил совет Лукашенко безработным, видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает оставаться в центре внимания из-за своих необычных мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Так, во время очередной пресс-конференции белорусский лидер обратился к людям, которые потеряли работу во время пандемии.

По словам главы государства, власть будет поддерживать только тех, кто нуждается в поддержке. Всем тем, кто потерял работу, Лукашенко посоветовал отправиться на поиски нового места работы.

“И в это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им”, – сказал глава государства.

В сети уже раскритиковали Лукашенко за такие слова и рекомендации.

Напомним, что 9 мая в Минске прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы над нацизмом, несмотря на риск заражения коронавирусом.