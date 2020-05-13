Украинская чемпионка привела в восторг сеть шикарной фотосессией

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед назвала пять фактов о себе и поделилась соблазнительными фотографиями.

Пост девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

“Я очень ответственная и дисциплинированная, и в спорте, и в жизни. Ко всему подхожу очень серьезно и ответственно. Я очень быстро кушаю, хоть эта привычка и не очень хорошая. Я не люблю активный отдых. Предпочитаю отдыхать лениво. В детстве я хотела стать кассиром, потому что думала, что все деньги с кассы работники забирают себе. Я жуткая сладкоежка, без сладкого и дня не смогу”, – написала украинка.

Белодед привела в восторг пользователей сети, которые оставили массу комментариев.

“И еще 6 – тебе все говорят, что ты очень красивая”.

“Красивая чемпионка”.

“Не заметно, что ленивая и сладкоежка, а вообще я в восторге от тебя, как от спортсменки”.

“Очень сильно”.

“Инкассатор лучше кассира”.

“Ты молодец! Красивая, умная, яркая!”

“Бриллиант по сравнению с тобой просто тусклый камушек”.

“Ты очень крутая!” – пишут пользователи.

19-летняя Белодед является двукратной чемпионкой мира, а также чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что Белодед выиграла престижный турнир в Париже.