В Украине назревает скандал с производством тестов на коронавирус: видео

В Украине одного из производителей тестов на коронавирус заподозрили в том, что продукт не соответствует заявленным характеристикам. К данному моменту компания выпустила около 600 тысяч тестов, которые уже использовали по всей стране.

Как говорится в сюжете ТСН, все 28 региональных лабораторий проверили тесты и не имели к ним претензий, о чем заявили в компании-разработчике.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Минздрав разослал письма в регионы с рекомендацией отказаться от данных тестов. В письме говорится, что тесты не являются достаточно чувствительными и могут определить вирус только в 20% случаев.

При этом в лаборатории информацию не подтверждают, хотя в Минздраве проверку считают некорректной.

Перед тем, как попасть на рынок, разработчик проверяет сам себя. Затем в каждой из лабораторий, где проводят диагностику, делают верификацию.

“Мы постоянно держим контакт со всеми потребителями по всей Украине. К нам в день обращается по 5-7 разных лабораторий и у всех все прекрасно работает. только в одной лаборатории с 28 возникли какие-то вопросы”, – говорят в компании-производителе.

В Минздраве уже назначили внеплановую проверку, но пока конкретных выводов там делать не торопятся.

Известно, что над разработкой тестов работали три группы ученых: две частные лаборатории и одна государственная. Во всех случаях производство сопровождалось всяческими недоразумениями.

Напомним, что Министерство здравоохранения попало в скандал из-за картинок, касающихся борьбы с коронавирусом.