В России создали “ноу-хау” для стрельбы по демонстрантам: фото

В России начали испытания щита для правоохранителей, который “умеет” стрелять. Разработка носит название “Легион” и представляет собой модуль, который устанавливается на щит.

Как пишут российские СМИ, испытания проводит Научно-исследовательский институт прикладной химии.

Как заявил заместитель управляющего директора НИИПХ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артем Муранов, модуль сконструировали еще в 2016 году. После этого его активно использовали в США и странах Юго-Восточной Азии, а теперь его хотят взять на вооружение силовики РФ.

Модуль стреляет тремя типами боеприпасов: травматическими, светошумовыми и слезоточивыми. Всего он может вмещать в себя 12 зарядов. Интересно, что в него можно зарядить сразу три разновидности патронов и использовать их при необходимости.

Примечательно, что для выбора боеприпаса и выстрела нужна только одна рука.

Напомним, что в сети появилось видео разгона силовиками акции протеста в Северной Осетии, там протестуют против режима самоизоляции.