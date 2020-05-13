В Германии без Украины достигли соглашения по Донбассу: у Путина раскрыли детали

Заместитель главы Администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак, который прибыл в среду, 13 мая, с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны заявил, что в ходе консультации участники переговорного процесса по урегулированию военного конфликта на Донбассе пришли к важному соглашению.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

“Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта”,- рассказал он.

Кроме того, по его мнению, эти консультации, якобы дадут дополнительный импульс для продолжения переговоров.

Отметим, что Козака пригласили на переговоры в Берлин по Донбассу, чтобы “лучше понять линию” Москвы по этому вопросу.

Как ранее сообщал “источник”, по мнению экспертов, Дмитрий Козак ориентирован на компромиссные решения, что может коснуться и украинско-российских отношений, в частности, войны на Донбассе.