Как и почему коронавирус убивает многих зараженных: ученые описали механизм

Коронавирус убивает многих зараженных по причине того, что иммунная система человека чрезмерно реагирует на возбудитель, а именно на сам вирус.

Об этом говорится в отчете китайских ученых, который был опубликован в журнале Frontiers in Public Health.

По данным исследователей, распространяющийся по организму больного вирус вызывает гиперцитокинемию или цитокиновый шторм, который начинает безконтроьно активировать иммунные клетки. Такая реакция может быть смертельной для человека, ведь она вызывает повреждение тканей, в том числе и легких.

Такой шторм приводит к тому, что у больного повышается температура, свертывается кровь и понижается артериальное давление. При таких недугах пациент ощущает недостаток кислорода и у него начинает появляться жидкость в легких.

Как говорят местные специалисты, сейчас нет эффективного лекарственного препарата, что значительно усугубляет ситуацию с лечением коронавируса нового типа. В данный момент нужно сконцентрироваться на борьбе с симптомами, интенсивном поддержании функций внутренних органов и очистке крови.

Также авторы исследования говорят, что крайне важно придерживаться предотвращения повторных случаев заболевания у пациентов. Вирус может вредить не только дыхательной, но и пищеварительной системе.

Напомним, что ученые при помощи компьютерного моделирования проанализировали эффективность различных лекарственных препаратов против коронавируса COVID-19.