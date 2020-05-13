Состояние легендарного российского тренера значительно ухудшилось из-за коронавируса

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона по смешанным единоборствам UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в коме из-за коронавируса.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Спорт-экспресс”.

По данным источника, Нурмагомедова неправильно лечили в Дагестане, поэтому он был переправлен в Москву самолетом. Сейчас тренер находится в Москве в военном госпитале, родственников к нему не пускают.

57-летний Нурмагомедов-старший попал в Книгу рекордов Гиннеса за то, что подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо. В бытность спортсменом Абдулманап становился чемпионом Украины по дзюдо и самбо. Его младший брат Нурмагомед становился чемпионом мира по спортивному самбо, выступая за сборную Украины. На тот момент Абдулманап был его тренером.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов оскорбил российских фанатов.