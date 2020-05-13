Братья Кличко получили предложение выступить в супертурнире по боксу

Украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко могут принять участие в турнире легенд.

Об этом сообщается на сайте Klitschko Brothers.

По данным источника, автором идеи о проведении турнира является американский боксер Оливер Маккол. Турнир может пройти в формате “супершестерки”. Маккол планирует выступить на турнире сам, а также хочет пригласить братьев Кличко, Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя.

44-летний Владимир Кличко является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Последний бой он провел в 2017 году.

48-летний Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и WBO. В последний раз он выходил в ринг в 2012 году.

Ранее сообщалось, что братья Кличко вошли в топ-10 лучших боксеров в истории.