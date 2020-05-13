Для украинских ВУЗов есть два варианта завершения учебного года при карантине: документ

Университетам и институтам в условиях карантина из-за коронавируса в Украине предлагается либо завершить обучение в дистанционном режиме, либо, в случае невозможности выполнения учебных планов в полном объеме, рекомендуется для не выпускных курсов перенести на следующий год.

Об этом говорится в приказе Министерства образования, который находится в распоряжении “источника”.

“Очередные экзаменационно-зачетные сессии должны проводиться в соответствии с утвержденными вузами графиками и расписаниями. В случае действия в это время запрета на посещение учебных заведений, семестровые зачеты и экзамены могут проводиться дистанционно (в синхронном режиме) с обеспечением надежной аутентификации соискателей и жесткого соблюдения карантинных требований всеми участниками образовательного процесса”, – говорится в документе.

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В частности, производственная или технологическая практика может быть перенесена на следующий учебный год или отработана по согласию студента при условии, если база практики расположена максимально приближено к месту проживания.

Подробнее об изменениях в образовательной сфере в связи с карантином из-за коронавируса, читайте в материале “источника”: Учеба vs коронавирус: как и когда откроются школы и вузы после карантина.