Как в Украине будут сдавать ВНО при карантине: даты, формат и процедура

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году пройдет в августе и с некоторыми важными условиями, которые уже несколько месяцев являются обязательными требованиями для карантина, введенного в Украине из-за коронавируса.

Об этом говорится в приказе Министерства образования, который находится в распоряжении “источника”.

Каким будет график ВНО

1 августа – начало регистрации электронных кабинетов для поступающих на основе полного общего среднего образования (11 классов).

С 1 по 12 августа – проведение творческих конкурсов и вступительных экзаменов на места государственного заказа.

С 13 по 22 августа – прием заявлений и документов для поступающих по результатам ВНО.

До 16 августа – прием заявлений и документов для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

Не позднее 27 августа – предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет.

До вечера 31 августа – подача абитуриентами документов для зачисления.

Как будет проходить ВНО

Так, согласно ранее установленным правилам, в аудитории должны находится максимум 15 участников и 2 инструктора.

Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

Что не изменится

Без изменений останется количество тестов и их содержание. Каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, основанные на изучаемом в апреле-мае 11 класса материале, ничтожно мала. Такая задача может быть только одна на весь тест, потому Министерство образования решило, что перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за малого количество задач нецелесообразно.

Подробнее об изменениях в образовательной сфере в связи с карантином из-за коронавируса, читайте в материале “источника”: Учеба vs коронавирус: как и когда откроются школы и вузы после карантина.