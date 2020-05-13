На взятке поймали начальника Одесской таможни: фото задержания

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, который был назначен на эту должность в феврале.

Фото задержания опубликовано в Telegram-канале местного издания “Думская”.

Топ-чиновник таможни, который проработал на этом посту несколько месяцев, находится в изоляторе временного содержания. СБУ продолжает проводить массовые обыски на Одесской таможне.

Напомним, что на руководящую должность в Одесской таможне претендовали 58 кандидатов. Финальные собеседования с главой Гостаможслужбы прошли 5 претендентов, победу одержал Грибанов.

Как ранее сообщал “источник”, среди назначенных на топ-должности в новую таможню оказалось много чиновников, которых подозревают в коррупции, их декларации, как правило, не соответствуют уровню их жизни.