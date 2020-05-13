Под Ровно фура раздавила авто с 5-летним мальчиком и его отцом: фото и видео смертельного ДТП

В Ровенской области 13 мая произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, в результате аварии скончались мужчина и его пятилетний сын, которые находились в легковом автомобиле. Что касается водителя грузовика, то он травм не получил.

Тела погибших из автомобиля доставали сотрудники спасательной службы города Костополь, для этого они использовали специальную технику.

По уточненным данным, авария произошла около 11:15 на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов между селами Мирное и Тихий Костопольского района.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, что под Киевом на Бориспольской трассе 13 мая насмерть сбили пешехода, который хотел перейти дорогу в неположенном месте.