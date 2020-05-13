Пораженная коронавирусом Италия приняла решение по футбольному чемпионату

Клубы итальянской Серии А провели собрание, на котором было принято решение о возобновлении футбольного сезона 13 июня.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Дата была определена на основании решений правительства Италии и всеми необходимыми медицинскими протоколами о защите футболистов. С 18 мая в стране разрешат групповые занятия и клубы смогут начать полноценную подготовку к возобновлению матчей.

В случае даже единственного случая заражения коронавирусом итальянский чемпионат вновь будет остановлен.

После 26 туров лидером чемпионата Италии является туринский “Ювентус”, который набрал 63 очка. Второе место занимает римский “Лацио”, в активе которого 52 очка. На третьей позиции с 54 очками находится миланский “Интер”.

В настоящее время в Италии коронавирусом заразились более 222 тысяч человек. От осложнений, вызванных вирусом, умерли более 31 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Италии могут запретить матчи со зрителями до 2021 года.