Рада “похоронила” скандальный закон о Нацгвардии

Верховная Рада во время заседания 13 мая не поддержала законопроект о расширении прав Нацгвардии. Данный закон позволял бойцам Нацгвардии составлять админпротоколы, задерживать правонарушителей и проверять личные вещи украинцев.

Отметим, что профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроект за основу и предложил уменьшить срок подготовки ко второму чтению.

В комитете также заявили, что во время доработки проекта ко второму чтению нужно внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В их число хотели внести статью об изготовлении и распространении георгиевской ленты.

Если бы закон приняли, то Нацгвардия бы могла следующее:

составлять протоколы об административных правонарушениях;

задерживать и доставлять правонарушителей в уполномоченные государственные органы;

осуществлять личный досмотр вещей украинцев.

Кроме того, бойцы Нацгвардейцы носили бы специальный жетон.

Напомним, что во время заседания правительства было принято решение внести изменения в правила дорожного движения для автомобилей такси.