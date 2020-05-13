Рада “похоронила” скандальный закон о Нацгвардии

Верховная Рада во время заседания 13 мая не поддержала законопроект о расширении прав Нацгвардии. Данный закон позволял бойцам Нацгвардии составлять админпротоколы, задерживать правонарушителей и проверять личные вещи украинцев.
Отметим, что профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроект за основу и предложил уменьшить срок подготовки ко второму чтению.
В комитете также заявили, что во время доработки проекта ко второму чтению нужно внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В их число хотели внести статью об изготовлении и распространении георгиевской ленты.
Если бы закон приняли, то Нацгвардия бы могла следующее:
- составлять протоколы об административных правонарушениях;
- задерживать и доставлять правонарушителей в уполномоченные государственные органы;
- осуществлять личный досмотр вещей украинцев.
Кроме того, бойцы Нацгвардейцы носили бы специальный жетон.
Напомним, что во время заседания правительства было принято решение внести изменения в правила дорожного движения для автомобилей такси.