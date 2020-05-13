Что будет с запрещенными “Одноклассниками” и “Вконтакте”: Рада приняла решение

13 мая Верховная Рада проголосовала за продление санкций в отношении российских сайтов в Украине. По решению парламента, ограничительные меры продлены в отношении социальных сетей “Вконтакте”, “Одноклассники”, а также ресурсов компании “Яндекс”.

За такое решение проголосовало 248 народных избранников.

Как известно, на этом же заседании Рада сперва проголосовала за проведение внеочередной сессии, которая должна была пройти до конца дня среды. Это было сделано для того, чтобы депутаты не собирались в понедельник.

Дело в том, что санкции против российских сайтов прекращали свое действие 15 мая, на что обратили внимание депутаты от фракции “Голос”.

Напомним, что ограничительные меры в отношении российских соцсетей и сайтов действуют в Украине с 2017 года.

Ранее “источник” сообщал, что атака российских хакеров на сайт Бундестага, совершенная в 2015 году, может стать основанием для очередных санкций против России со стороны Германии.