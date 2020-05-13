Вынудили платить людей дважды: власти отличились эпической эвакуацией украинцев из Италии

Украинцев, которые в связи с карантином застряли в Италии, власти Украины вынудили дважды заплатить за возвращение домой.

Об этом в комментарии “источнику” рассказала одна из украинок.

По ее словам, власти организовывали эвакуационные рейсы из Италии. Всего было около 200 человек, в основном – заробитчане. Людей вынудили купить билеты на SkyUp по цене 200 евро. Рейс был запланирован на 12 мая, но в последний момент 11 мая власти заставили авиакомпанию отменить полет, якобы по указу Владимира Зеленского. Пассажиров об этом не предупредили.

В понедельник, 12 мая, людей вынудили купить билеты уже на рейс авиакомпании МАУ по 184 евро. При этом пассажирам не вернули деньги за купленные билеты на SkyUp. По словам украинки, в лучшем случае можно приобрести другой билет в течении года.

“Зачем же так издеваются над нашими людьми?! Причем консул до последнего уверял, рейс 12 мая будет. Это даже не обговаривалось”, – рассказала она.

“Грустно, что украинское правительство так издевается над людьми, сначала создают спецрейсы, потом их отменяют… А многие работу оставили, сьемную квартиру… Приехали в аэропорт (а сейчас это нелегко, везде военные, вход в другой регион запрещён) и поцеловали пустой аэропорт). Всего было 200 человек”, – уточнила украинка.

Как сообщал “источник”, десятки граждан Украины застряли в Южно-Африканской Республике из-за карантина и не могут добраться домой.