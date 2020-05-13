Рада поддержала закон про е-декларации: чиновникам станет проще скрывать имущество

В среду, 13 мая, народные депутаты в первом чтении приняли законопроект, которым предлагают изменить требования к процедуре е-декларированию, что позволит чиновникам не показывать в декларациях детей и записанное на них имущество, если они не живут на одной жилплощади.

Известно, что за закон №3355-1 проголосовали 244 депутата.

Что изменится

Законопроект вводит необходимость декларировать имущество для членов наблюдательных советов госпредприятий.

В то же время он предполагает исключение из деклараций детей, которые не проживают вместе с декларантом. Также из этого круга исключаются советники, помощники, уполномоченные и пресс-секретари президента в том случае, если они работают на общественных началах.

Реакция НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковало закон. Дело в том, что до этого не раз было замечено, что часто чиновники переписывают имущество на родственников, или просто не указывают его в декларации.

Напомним, практика подачи е-деклараций в Украине существует с 2016 года. Опубликованные сведения о доходах нардепов поразили украинцев.

Как сообщал “источник”, с 1 января 2017 года директоров школ и ректоров вузов также обязали подавать е-декларации.