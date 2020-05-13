На трассе Киев-Ковель фура снесла авто, перевернув его на крышу: видео смертельного ДТП

На трассе “Киев-Ковель” произошло жуткое ДТП с участием грузовика, в результате чего погиб водитель легкового автомобиля, который столкнулся с тяжеловесным транспортом.

Об этом сообщает “Киев оперативный” на Facebook-странице, публикуя видео с места аварии.

“ДТП с трагическим исходом на трассе. На трассе “Киев-Ковель” произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате аварии легковушка оказался на крыше”, – говорится в сообщении.

К сожалению, мужчину, который находился в опрокинутой машине, погиб.

<br />

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве дама за рулем Honda устроила “фееричное” ДТП, перепутав педали.

Кроме того, недалеко от Киева мотоциклист с пассажиркой попали в смертельное ДТП – водитель и девушка погибли на месте.