Дорога в никуда: под Харьковом водитель на видео снял мощную пылевую бурю

В Краснокутском районе Харьковской области местные жители посреди дороги зафиксировали редкое для региона природное явление, похожее на пылевую бурю.

Видео с места разгула стихии опубликовало местное издание “Город”.

Как сказано в сообщении, необычное природное явление наблюдали во вторник, 12 мая, на дороге в село Алексеевка.

По словам очевидцев, в этой местности раньше был лес и никаких бурь не наблюдалось.

Напомним, что во вторник, 12 мая, сильный ветер принес в город Каменец-Подольский Хмельницкой области облако пыли, которое буквально накрыло весь город.

Как сообщал “источник”, в окрестностях города Коломыя (Ивано-Франковская область) из-за пылевой бури, в условиях ограниченной видимости произошло дорожно-транспортное происшествие.