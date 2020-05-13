В Киеве устроили стрельбу возле церкви: фото и неожиданные подробности

В Киеве 13 мая на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек. В данный момент он находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, между двумя людьми на стоянке возле храма возник конфликт, после чего один из них достал оружие и открыл огонь.

Позже выяснилось, что стрелявший совершил самоубийство в Черниговской области.

К храму прибыла следственно-оперативная группа Подольского управления полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

По факту стрельбы начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (оконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Ивано-Франковске полицейские задержали местного жителя, который с ножом и огнестрельным оружием набросился на людей.