Меркель пригрозила России новыми санкциями

Атака российских хакеров на сайт Бундестага, совершенная в 2015 году, может стать основанием для очередных санкций против России со стороны Германии.

Об этом завила немецкий канцлер Ангела Меркель в среду, 13 мая, выступая в Бундестаге.

По ее словам, у немецкой прокуратуры есть достаточно доказательств причастности России к этой атаке.

Установку вредоносного программного обеспечения, которое предоставило хакерам доступ к компьютерной сети парламента ФРГ, в частности к тысячам писем Меркель за период 2012-2015 годы, канцлер Германии расценивает как элемент “гибридной войны”.

Ангела Меркель отметила, что в связи с этим Берлин оставляет за собой право принять соответствующие меры в отношении России, не уточнив, о каких именно санкциях идет речь.

В то же время она отметила, что выступает за улучшение отношений с Россией, но действия Москвы являются серьезным препятствием для достижения этой цели.

Напомним, что хакерская атака произошла 8 мая 2015 года, когда пользователь с ником Scaramouche (Скарамуш) получил доступ к компьютеру Меркель в парламентском офисе.

Среди подозреваемых во взломе – россиянин Дмитрий Бадин, который присутствовал на торжествах в бундестаге по поводу годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Ранее немецкая Генпрокуратура объявила Бадина в розыск из-за кибератак на Бундестаг.

Как сообщал “источник”, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в среду, 13 мая, с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны.