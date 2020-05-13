Киев с утра продолжает стоять в пробках: карта самых проблемных участков

13 мая вечером в Киеве образовались километровые пробки, аналогичная ситуация наблюдалась в столице Украины и утром этого дня. Данная ситуация вызвана ослаблением мер карантина, которое произошло 11 мая.

Судя по опубликованной карте пробок, самой сложной ситуация остается в центральной части города.

По состоянию на 19:00 на мостах пробок практически нет, но на Набережной и в центре движение практически парализовано.

Детальнее с ситуацией можно ознакомиться по карте:

Напомним, утром 12 мая, в первый день послабления карантина, такси в Киеве повысили цены почти в два раза.

Подробнее о ситуации с пробками читайте в материале “источника”: Логистический ад: почему выход из карантина обернулся большими проблемами.