Под Киевом “бегун” поплатился жизнью, решив сэкономить время: видео ДТП

Под Киевом на Бориспольской трассе 13 мая насмерть сбили пешехода, который хотел перейти дорогу в неположенном месте.

Как сообщает сообщество “Киев оперативный” в социальных сетях, нарушитель пытался перебежать 8 полос скоростного движения.

В один из моментов пешехода сбил внедорожник Mercedes.

По данным сообщества, мужчина погиб на месте мгновенно еще до приезда скорой.

Также в сети показали кадры с места событий. Судя по повреждениям автомобиля, удар был довольно мощный, шансов выжить у пешехода просто не было.

В полиции пока инцидент не комментировали.

Напомним, что убегая от полицейской погони в центральной части города Днепра, водитель Mitsubishi на огромной скорости выехал на встречную полосу и врезался на перекрестке в BMW, стоявший на светофоре.