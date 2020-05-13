Мы опять попали в плен: Рабинович высказался о работе монобольшинства

Украинцы фактически попали в плен к монобольшинству, при этом оппозиция совсем не может влиять на ситуацию при принятии политических решений.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Политик прокомментировал повестку дня внеочередного заседания парламента 13 мая.

“Антиколомойский закон” лишает возможности украинцев влиять на ситуацию!.. Если бы это был “антиколомойский закон”, то власть написала бы “Коломойскому банк не возвращать!” или “ПриватБанк не возвращается владельцу…”. В таком случае 450 депутатов помогли бы его принять! Но они написали другой закон. Речь в нем об амнистии людей, укравших деньги в обанкротившихся банках, он позволяет Гонтаревой вернуться и продолжить работать! “Оппозиционная платформа – За життя” голосовать за него не будет, и предупреждает всех: в случае его принятия, управлять НБУ и банковским сектором будут люди из-за рубежа!” – подчеркнул Рабинович.

Вадим Рабинович уверен: “НБУ работает на западные компании, на выжимку из страны денег! Нужно провести аудит работы НБУ. Потому что Нацбанк – это институт, который вредит благополучию украинцев и отчитывается международным институтам!.. Мы накладываем долги на последующие поколения! Премьер Шмыгаль хочет продлить карантин. В таком случае управлять страной удобно – люди сидят по домам” – отметил депутат.

Он отметил, что не понимает, почему власть закрыла продовольственные рынки открытого типа, но позволила работать ТЦ как “Эпицентр”, который отчасти торгует импортной продукцией. Сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За життя” обратился к украинцам.

“Наша партия всегда была на стороне аграриев, и им нужны действия. Дорогие аграрии, мы с вами можем только протестовать, потому что в этом зале у нас меньшинство. Мы же можем только говорить, как делать не нужно, но повлиять не можем… В любом случае мы не будем их поддерживать. Это Кабмин маленькой части страны, который ненавидит ее большую часть. Они продали землю, теперь будут продавать украинцев, которые могут работать заграницей… Они нарушают закон, Конституцию! Народ Украины должен добиться отставки этого правительства, потому что они нас ведут к пропасти”, – отметил нардеп.