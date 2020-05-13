Легендарный футболист “Динамо” станет отцом в 70 лет: фото, видео

Легендарный футболист киевского “Динамо” и бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков станет отцом.
Радостной новостью поделилась супруга экс-игрока столичного клуба Мария в Instagram.
Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала свой округлый живот. Ролик супруга легендарного футболиста прокомментировала словами: “Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс“.
В сентябре Конькову исполнится 71 год. Мария вдвое моложе своего избранника.
Отметим, что Коньков со своей избранницей узаконили свои отношения в 2017 году.
Ранее “источник” сообщал, что избранница Роналду опубликовала соблазнительное фото из спортзала.