Я жил в аду: Виталий Козловский рассказал о жестком конфликте с Игорем Кондратюком

Виталий Козловский сыграл в Правду или дело с Олей Поляковой, и в прямом эфире откровенно рассказал о вражде с Игорем Кондратюком – продюсером, в сотрудничестве с которым выпустил свои главные хиты.

Фото: instagram.com/vkozlovskiy

По словам певца, он хотел разойтись с Кондратюком полюбовно, работать самостоятельно и в течение 3-5 лет выплачивать деньги, которые зарабатывал, сотрудничая с ним два года.

“Он на эту сумму не согласился и сказал: “Послушай, мальчик. Нравится тебе это или нет, но мы посоветовались с юристом, и ты мне должен 300 тысяч долларов. Не спрашивай, за что, столько стоит твоя свобода”, – вспоминает Козловский. – Когда я ушел от него, я жил просто в аду. Для меня всюду закрывались двери, меня вызывали все музыкальные редактора и говорили: “Приезжал Кондратюк и говорил: “Не ставьте его в эфир, будьте солидарны со мной, я же продюсер”. Они не знали, какую грязную войну он ведет со мной”.

Козловский рассказал, что после проекта “Шанс”, в котором он победил в 2002 году, его раскручивала целая коалиция людей, включая Кондратюка и Влада Ряшина.

“Поначалу было все неплохо, а потом, когда все ушли, и остался только Кондратюк, отношение ко мне стало очень потребительским. Никто не вмешивался в творческий процесс, ни одна песня не выходила без моего согласия, но когда я предлагал концепцию команды, мне говорили: “Мальчик, пой и не волнуйся об этом”. Но как я могу об этом не волноваться, если все неустои и минусы потом падали на меня? Бухгалтерский отчет мне показывали только в конце года, и из меня делали дурака. Я вел свои подсчеты и думал: “О, наконец-то я в плюс вышел”. А мне говорили: “Ну, в этом году мы опять в минусе, все у нас очень хреново”. Были проекты, за которые я не брал гонорар вовсе: главное, чтобы те люди, которые мной манипулировали, сказали мне, как собачке: “Все хорошо, на тебе, Тузик, кусочек мяса”. Но всегда все было плохо, денег всегда нет, и я решил, что отдам все долги и уйду”.

Козловский также шокировал Полякову рассказом о квартире, за которую переплатил Кондратюку 140 тысяч долларов.

“Я живу в квартире, которая была куплена на жену Кондратюка, и потом мне через лет 5 передалась, потому что я за нее выплатил деньги. Она стоила 340 тысяч долларов. Квартира неплохая, но это не на эти деньги совершенно. Позже я встретил хозяина этой квартиры, и оказалось, что продали ее за 200. То есть 140 тысяч я просто подарил, – вспоминает он. – Когда мы разошлись, Кондратюк забрал еще машину, которая не была оформлена на меня, но сумма денег за нее уплачена с моего кармана. Это было мое столкновение с огромной несправедливостью”.

Виталий признался, что по сегодняшний день сражается за свою свободу в судах, а после разрыва отношений с бывшим продюсером у него не было песен, записанных на него.

“Ты выходишь к народу петь новые песни, зал скандирует “Шекспир”, “Пина колада”, “Небо плаче”, и я как слуга народа, извините, как зависимый от этих эмоций человек, их пел. На каждом концерте был какой-то человек от Кондратюка, он это снимал, а потом приходили иски. Еще до сих пор идут суды, но я надеюсь, что в ближайший год это закончится, – говорит певец. – Я несколько раз пытался с этим человеком прийти к консенсусу, хотел наскрести сотни тысяч этих долларов, чтобы он просто от меня свалил, дал нормально дышать и жить. Но человек не идет ни на какие контакты. Для меня он был духовным наставником, я к нему прислушивался больше, чем к родному папе, а потом вдруг он делает что-то такое, чтобы тебя просто не стало. Мне долгое время было очень сложно, и я больше свои силы прикладывал для того, чтоб как-то существовать, а не процветать и действовать”.

Козловский признался, что без Кондратюка стал зарабатывать больше, и ни разу не пожалел, что ушел от продюсера. “Ребята, не бойтесь менять что-то в своей жизни, не предавайте себя, свою мечту, идите дальше, пусть даже вы будете начинать все с самого начала”, – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 13 Май 2020 в 4:51 PDT