Новый график и система пропуска: появились детали работы школ в Украине после карантина

После официального окончания карантина обучение в общеобразовательных школах Украины начнется не сразу. Школы откроются не ранее 1 сентября, в режиме их работы произойдут изменения.

Об этом сообщила в комментарии “источнику” руководитель Департамента образования и науки Киевгорадминистрации Елена Фиданян

“В заведениях общего и среднего образования до 22 мая физического возвращения детей к обучению не предусматривается. Только подготовка к запуску образовательного процесса в нынешних условиях займет до двух недель, смысла возвращать детей за парты нет”, – отметила Фиданян.

По словам чиновницы, школы откроются не ранее 1 сентября, при этом будут приняты дополнительные меры безопасности. В частности, предлагается разделять преподавателей и учеников на разные входы, а также изменить время начала занятий: уроки в начальной школе, например, будут начинаться в 08:00, в средней – в 08:45, а в старшей – в 09:15.

Родителей обяжут измерять температуру детям перед посещением школы, кроме того, на всех входах в учебные заведения будут проводить повторный температурный скрининг. В каждой школе будет организовано передвижения по помещениям, установлен режим работы столовой и ограничено проведение мероприятий, чтобы избежать скопления учеников.

Также предлагается ограничить количество учеников в одном классе – не более 30 человек. Но как реализовать эту норму в больших городах, где есть классы, в которых учиться до 40 детей, пока неизвестно.

Подробнее о том, как будет организовано обучение в общеобразовательных школах после карантина читайте в материале “источника”: Учеба vs коронавирус: как и когда откроются школы и вузы после карантина