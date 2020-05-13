В России от коронавируса умер известный тренер

В России от коронавируса скончался главный тренер женской сборной страны по борьбе Магомед Алиомаров.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Федерации спортивной борьбы России.

Специалист ушел из жизни на 68-м году жизни в больнице. В последние дни его состояние ухудшилось, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сборную России Алиомаров возглавил в феврале 2019 года. В 2020 году под его руководством команда выиграла неофициальный зачет чемпионата Европы. На турнире россиянки завоевали девять медалей.

В период с 2011 по 2015 годы он тренировал сборную Азербайджана по вольной борьбе.

Ранее “источник” сообщал, что жена путинского топ-чиновника заразилась коронавирусом.