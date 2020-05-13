Человек Путина прилетел в Берлин для переговоров по Донбассу: фото и детали визита

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который является переговорщиком по вопросам Донбасса, прибыл в среду, 13 мая, с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны.

Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на собственный информированный источник.

Целью визита станет обсуждение урегулирования конфликта на Донбассе, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Источник уточнил, что визит является рабочим и продлится только один день.

“Визит по приглашению германской стороны, чтобы установить личный контакт с помощником Меркель, потому что они лично никогда не встречались”, – объяснил собеседник издания.

В российском посольстве в Германии этот визит не прокомментировали.

Тем временем журналист немецкого издания Berliner Zeitung Аксель Лир опубликовал в Twitter фотографию со стоящим на взлетной полосе российским самолетом Tу-204-300 специального летного отряда “Россия”. Местом его посадки указан военный аэродром в Тегеле.

“Добро пожаловать в Берлин, товарищи!” – подписал он опубликованный снимок.

Как ранее сообщал “источник”, по мнению экспертов, Дмитрий Козак ориентирован на компромиссные решения, что может коснуться и украинско-российских отношений, в частности, войны на Донбассе.