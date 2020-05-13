В России люди неделями живут в сгоревшем общежитии: “адские” фото и видео

В российском городе Воронеж жители одного из общежитий, которое было когда-то построено от местного авиазавода, вынуждены проживать в здании, практически уничтоженном пожаром.

Как пишут местные СМИ, тут практически полностью выгорел третий этаж, после чего огонь распространился на крышу.

1 / 1 Вход на сгоревший третий этаж 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 Виды “социального жилья”, которое мэрия предоставила погорельцам 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Страшный пожар тут начался в ночь на 28 апреля, его затушили за 46 минут. Во время возгорания было эвакуировано 16 человек.

Однако после этого властям города не было дела до жильцов погорелого общежития. СМИ пишут, что сейчас все заняты ситуацией с коронавирусом, а людям, которых в общежитие проживает около 50, приходится жить среди обугленных стен без благ человечества.

По словам жильцов общежития, они десятки лет отдали работе на заводе, а теперь к ним такое наплевательское отношение. Они просто не знают, куда обращаться и продолжают выживать в нечеловеческих условиях.

Напомним, что рано утром 13 мая в столице России, Москве, в жилом доме обрушились перекрытия между чердаком и пятым этажом: жильцы оказались заблокированы.