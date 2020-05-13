В Норвегии под землей нашли погребальный корабль викингов: фото

В Норвегии археологи обнаружили погребальный корабль викингов, раскопки которого должны начаться в ближайшее время.

На эти цели правительство Норвегии пообещало выделить 15,6 миллиона норвежских крон (1,5 миллиона долларов США). В ближайшее время ученые приступят к работе.

Корабль был найден в Йеллестаде на территории муниципалитета Халден на юге Норвегии осенью 2018 года археологами Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU) при помощи георадара. Этот прибор позволяет зондировать почву при помощи электромагнитных волн, получая изображения структур, скрытых в глубине земли.

Остатки древнего кургана, в наши дни почти незаметного, находится посреди поля. Погребальный корабль лежит всего лишь в нескольких десятках сантиметрах от поверхности.

По данным геофизической разведки, исходная длина корабля была 23–24 метра, сохранившийся до наших дней корабельный корпус имеет длину около 20 метров. Штевни корабля были разрушены, вероятно, во время сельскохозяйственных работ.

В наши дни курган находится примерно в километре от берега моря, но в эпоху викингов уровень моря был на 4,5 метра выше, а расстояние до моря составляло всего 650 метров. Поэтому, по мнению экспертов, дотащить корабль до будущего погребения волоком вряд ли было сложной задачей, отмечают эксперты.

Пока что ученые не знают, в каком состоянии сохранился корабль и был ли разграблен курган в древности. Пробные раскопки погребения показали, что киль судна был довольно узким, поэтому Йеллестадский корабль мог, скорее, быть гребной ладьей, а не парусным судном.

В прошлом году исследователи обнаружили с помощью георадара поблизости от кургана останки нескольких длинных домов и курганов. Это привело к версии о том, что место захоронения было частью кладбища.

“Погребальный корабль не существует изолированно, а является частью кладбища, которое явно предназначено для демонстрации силы и влияния”, – считает археолог NIKU Ларс Густавсен (Lars Gustavsen).

Неподалеку от поля, где найдено корабельное погребение, расположен курган Еллхеуген (Jellhaugen), который в наши дни имеет высоту 9 метров и размеры около 85 на 70 метров, что делает его вторым по величине курганом в Норвегии после кургана Ракхеуген. Среди местных жителей сохранилась легенда, что в кургане покоится “король Елл” в своем корабле. Однако раскопки Эрлига Йохансена в 1968 и 1969 годах показали, что в кургане нет корабля, но есть два разграбленных погребения 426–598-го и 692–896 годов.

Как сообщал “источник”, ранее ученые нашли в Бермудском треугольнике корабль, пропавший почти 100 лет назад.

Также в Польше в реке Висла археологи обнаружили остатки большого грузового корабля, который затонул несколько сотен лет назад.