Депутатов Рады эвакуировали из-за необычного ЧП в зале: видео

В Верховной Раде произошло возгорание, у одного из нардепов загорелся пульт.

Видео появилось в соцсетях.

Задымился пульт у нардепа от “Слуги народа” Александра Ткаченко.

“Так яростно отдавал свой голос, что пульт не выдержал и загорелся. Пришлось прервать заседание и эвакуировать зал. А вы говорите, депутаты дармоеды. Вон как стараются”, – говорится в сообщении.

Позже заседание продолжилось в штатном режиме.

Ранее “источник” сообщал, что 13 мая на заседании Рады физических лиц-предпринимателей (ФЛП) освободили от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) еще на один месяц из-за карантина в стране.

Напомним, в среду, 13 мая, Верховная Рада Украины приняла “антиколомойский” закон. 270 депутатов проголосовали за законопроект № 2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”, который накануне призвал поддержать президент Владимир Зеленский.