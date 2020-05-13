Украинская теннисистка вошла в топ-10 лучших в мире за последнее десятилетие

Украинка Элина Свитолина вошла в число десяти лучших теннисисток планеты за последние десять лет.

Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг был составлен на основе набранных очков теннисистками с 2010 года и по сегодняшний день. Свитолина оказалась на 8-й позиции. В ее активе 26 164 очка. Лидером рейтинга является американка Серена Уильямс с 66 308 очками.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга:

1. Серена Уильямс (США) – 66 308

2. Петра Квитова (Чехия) – 46 385

3. Симона Халеп (Румыния) – 44 590

4. Анжелик Кербер (Германия) – 41 090

5. Виктория Азаренко (Беларусь) – 39 235

6. Каролина Плишкова (Чехия) – 30 207

7. Саманта Стосур (Австралия) – 27 461

8. Элина Свитолина (Украина) – 26 164

9. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 26 056

10. Винус Уильямс (США) – 24 641

Ранее “источник” сообщал, что сильнейшая теннисистка Украины показала, как проходит ее неделя на карантине.