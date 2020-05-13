Екатерина Кухар похвасталась шпагатом 5-летней дочери – такой растяжке позавидует каждый

Прима-балерина, судья проекта “Танці з зірками” Екатерина Кухар поделилась с поклонниками успехами своей пятилетней дочери Насти. Звездная мамочка с ранних лет прививает девочке любовь к спорту и балету, а результатом хвастается в соцсетях.
Знаменитость опубликовала Instagram Stories фото, на котором растягивается вместе с малышкой. Обе они выполняют шпагат, сидя на полу. Екатерина демонстрирует продольный, а Настя – поперечный.
Напомним, что Настя – общая дочь Екатерины и ее мужа, артиста балета Александра Стоянова. Супруги также воспитывают Тимура – сына Кухар от первого брака.
Звездная пара 5 лет ограждала свою дочь от публичности. А недавно решили, что уже пришло время познакомить поклонников с малышкой. Балерина вместе с Настей украсила обложку журнала “Отдохни”, где можно рассмотреть лицо девочки.
- Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально поженились в сентябре прошлого года. Свадебная церемония состоялась в прямом эфире шоу “Танці з зірками-2019”, а после выпуска молодожены устроили вечеринку за кулисами проекта.
- Ранее Екатерина Кухар вспомнила страшную трагедию, которую пережила много лет назад – смерть своего первого ребенка.