Екатерина Кухар похвасталась шпагатом 5-летней дочери – такой растяжке позавидует каждый

Прима-балерина, судья проекта “Танці з зірками” Екатерина Кухар поделилась с поклонниками успехами своей пятилетней дочери Насти. Звездная мамочка с ранних лет прививает девочке любовь к спорту и балету, а результатом хвастается в соцсетях.

Знаменитость опубликовала Instagram Stories фото, на котором растягивается вместе с малышкой. Обе они выполняют шпагат, сидя на полу. Екатерина демонстрирует продольный, а Настя – поперечный.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, что Настя – общая дочь Екатерины и ее мужа, артиста балета Александра Стоянова. Супруги также воспитывают Тимура – сына Кухар от первого брака.

Звездная пара 5 лет ограждала свою дочь от публичности. А недавно решили, что уже пришло время познакомить поклонников с малышкой. Балерина вместе с Настей украсила обложку журнала “Отдохни”, где можно рассмотреть лицо девочки.