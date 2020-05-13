Украина открывает популярный пункт пропуска на границе с Польшей

Единственный на границе с Польшей пешеходный пункт пропуска “Шегини” возобновит свою работу, но точная дата и условия его работы еще неизвестны.

Решение о возобновлении его работы было принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 13 мая.

Открытие единственный пункт пропуска на польском участке границы, который оборудован для пешеходного сообщения, планируется в связи с ослаблением карантина в Украине.

Однако, пока неизвестно, будет ли разрешен пеший переход границы. Условия его работы будут зависеть от договоренностей с польской стороной.

О режиме работы и дате открытия пункта пропуска «Шегини» станет известно из опубликованного постановления Кабинета министров. С дня его публикации это решение вступит в силу.

Как ранее сообщал “источник”, украинским заробитчанам в Польше, несмотря на пандемию коронавируса и введенный из-за нее карантин, предлагают неплохие условия работы – выдачу рабочих виз уже возобновили.