На видео показали ремонт дороги от Новоайдара до Северодонецка

ООО «Автомагистраль-Юг» проводит текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, на участке км 7 400 – км 44 + 960 в Луганской области. Общая протяженность участка дороги 37 км.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Работы ведутся из пгт Новоайдар в сторону нынешнего административного центра Луганской области города Северодонецк.

Согласно амбициозного плана Укравтодора, в текущем году в Луганской области будет отремонтировано и построено 193 км дорог государственного значения.