Украинцам озвучили план трудоустройства 500 тысяч человек: где предлагают вакансии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о правительственной программе по созданию 500 тысяч рабочих мест, которая будет презентована во время заседания Кабинета министров.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“500 тыс. рабочих мест, сегодня эта программа будет представлена министром экономики в правительстве. Есть четкое понимание, в каких областях мы будем создавать эти 500 тыс. рабочих мест. Есть соответствующая программа, в которой четко по отраслям разложено, где мы будем создавать рабочие места. На сегодня мы видим, что у нас уже почти 500 тыс. зарегистрированных безработных”, – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что эти рабочие места не будут созданы за один день.

“Часть из них уже создана и создается, часть будет создана через неделю, часть – через месяц, но задача наша на выходе из карантина и при переходе адаптивном обеспечить всех зарегистрированных безработных работой. Это мы перед собой ставим и реализуем”, – подытожил Премьер-министр.

Шмыгаль, также назвал сферы, в которых появятся новые рабочие места: 154 тысячи – дорожное строительство, 150 тысяч – сфера благоустройство, 85 тысяч – сельское хозяйство, 12 тысяч – в ГСЧС, 2,5 тысячи – в лесном хозяйстве.

“Под каждую программу у нас есть конкретный ответственный, это не просто план на бумаге”, – заявил глава правительства.

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