Для украинцев “слуги народа” придумали еще один налог: в чем суть

В рамках программы поддержки сферы культуры в Украине, которая парализована из-за карантина в стране, в Верховной Раде планируют ввести специальный налог.

Об этом сообщила на Facebook-странице партии “Слуга народа” заместитель главы президентской фракции в парламенте Евгения Кравчук.

По ее словам, программа поддержки “креативных индустрий” предусматривает несколько шагов.

Первый из них должен быть сделан в Верховной Раде в среду, 13 мая, во время голосования за законопроект, который, в частности, поможет уменьшить аренду кинотеатрам, которые не могут открыться во время карантина. Кроме того, этим документом предусмотрено поддержку теле- и радиокомпаний.

“А следующий наш шаг очень важный. Это будет введение единого культурного сбора”, – добавила народный депутат, не поделившись подробностями о новом виде налога.

Как ранее сообщал “источник”, деятели культуры провели в Киеве акцию, в которой высказали свой протест против карантина, объявленного по причине коронавируса в Украине.