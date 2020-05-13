Рада внесла изменения в ПДД относительно общественного транспорта и такси

В среду, 13 мая, во время заседания правительства было принято решение внести изменения в правила дорожного движения для автомобилей такси.

В ходе заседания Кабинета министров таксистам разрешили двигаться по полосе, по которой двигается общественный транспорт.

Таким образом, теперь у водителей автомобилей такси есть право ехать по полосе вместе с троллейбусами, автобусами и маршрутками.

Кроме того, водителям такси разрешили высаживать и брать пассажиров на полосе для общественного транспорта.

Напомним, что после окончания карантина в Украине будет введена система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщал “источник”, ранее в МВД уточнили, что система фиксации должна была начать работу с 1 мая, но до 11 мая в стране ввели ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.