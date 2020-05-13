Оля Полякова рассказала, почему не спит с мужем

Оля Полякова в Инстаграм-шоу “Правда или дело” рассказала Виталию Козловскому, почему не спит с мужем Вадимом. Оказывается, певица попросту не выносит его громкий храп.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

“Как можно не спать с мужем? Послушайте, спать и высыпаться – это две разные вещи, – говорит певица. – Я ненавижу, когда он храпит. Это как гром сотрясается. Мы не спим в одной комнате, и это нормально. А как можно спать с человеком, который как паровоз храпит? Это очень гигиенично и хорошо для сна”.

Полякова рассказала, что люди стали ночевать в одной кровати, когда у них возник “квартирный вопрос”. “У всех дворян была женская и мужская спальня, у королей было женское и мужское крыло. Люди ходили красиво друг к другу, радовали друг друга, расходились по комнатам и нормально высыпались. А бухтеть под одно одеяло – это не совсем хорошо”, – считает она.

Также артистка перечислила другие черты, которые раздражают ее в супруге.

“Во первых, меня бесит, что он все время курит. Он курит все, что дымит и горит! Однажды, когда только появились паровые сигареты, у него был айкос, обычные сигареты, у него был ганджубас и вейп. И он все это курил – одновременно, – призналась Полякова. – Еще мне не нравится, что он вспыльчивый. Когда два вспыльчивых, дома кошмар”.