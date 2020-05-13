Не дают даже воды: сотни украинцев застряли в аэропорту Таиланда, видео

В аэропорту Бангкока (Таиланд) застряли 300 украинцев с маленькими детьми.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “РБК-Украина”.

Люди были вынуждены оставаться в аэропорту, так как рейс авиакомпании МАУ задержали на несколько часов. Они должны были вернуться в Украину 13 мая. Однако пока борт еще не прибыл.

Отмечают, что среди украинцев много маленьких детей. Пассажирам даже не предоставили питьевую воду.

Один из пассажиров Николай Калинин рассказал, что люди должны были лететь рейсом PS1172, но тот уже задерживается на четыре часа.

“Не дают никакой информации, за наши же деньги не могут нас довезти домой! Все граждане прошли все контроли, простояли в очередях три часа и три часа уже ждем своего рейса. Про нас забыли! Мы все хотим домой! Сегодня!” – отметил Николай.

Он сказал, что “300 человек держат в неизвестности, ничего не говорят”.

“У людей уже нет денег даже на сутки задержаться здесь!” – резюмировал украинец.

Как сообщал “источник”, ранее пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции.